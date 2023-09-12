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Dünya bu görüşmeye kilitlendi! ABD'nin 'bedelini öder' tehdidine rağmen yola çıktı: Kuzey Kore lideri Kim Jong-un Rusya'da

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Giriş: 12.09.2023 14:12
Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, Pyongyang'dan ayrılarak trenle Rusya'ya hareket etti. Babası Kim Jong-il gibi uçak fobisi olan Kim, 20 saatlik seyahatin sonunda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşecek.
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