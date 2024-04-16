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Dubai'de 24 ayar altından banknot basıldı!

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Giriş: 16.04.2024 01:28
Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai kentinde bir şirket, her biri 0.1 gram ağırlığında olan 24 ayar altın banknotları satışa sundu.Resmi para birimi olmayan Dubai manzarası basılı banknotlar, hatıra olarak şirket tarafından müşterilere sunuldu.
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