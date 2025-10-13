13 Ekim 2025, Pazartesi

Haberler Dünya Videoları Donald Trump İsrail meclis defterine bu notu yazdı: Yeni bir başlangıç
Donald Trump İsrail meclis defterine bu notu yazdı: Yeni bir başlangıç

Donald Trump İsrail meclis defterine bu notu yazdı: Yeni bir başlangıç

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.10.2025 11:22
ABD Başkanı Donald Trump İsrail Parlamentosu'nda anı defterini imzaladı. Trump, "Bu benim için bir onur. Büyük ve güzel bir gün. Yeni bir başlangıç." notunu yazdı.
