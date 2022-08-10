Çin’de şoke eden düğün! Dünya bu çifti konuşuyor | Gelini böyle ifşa etti

Çin'de bir düğünde, karısının kendini aldattığı görüntüleri yayınlayan adamın videosu 3 yıl sonra sosyal medyada gündem oldu. 6 milyon görüntüleme ve binlerce yorum alan video, sosyal medyayı ikiye bölerken günün en çok konuşulan konularından biri oldu.