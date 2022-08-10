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Çin’de şoke eden düğün! Dünya bu çifti konuşuyor | Gelini böyle ifşa etti

ahaber.com.tr
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Giriş: 10.08.2022 16:55
Çin'de bir düğünde, karısının kendini aldattığı görüntüleri yayınlayan adamın videosu 3 yıl sonra sosyal medyada gündem oldu. 6 milyon görüntüleme ve binlerce yorum alan video, sosyal medyayı ikiye bölerken günün en çok konuşulan konularından biri oldu.
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