25 Şubat 2022, Cuma
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Çernobil'de son durum ne? Dünyanın gözü orada... A Haber ekibi sıcak bölgede | Video İzle Canlı Yayın
Son dakika Ukrayna haberleri... Ukrayna'nın başkenti Kiev'e 110 kilometre mesafede yer alan Çernobil nükleer santralinin Rus askerlerinin kontrolüne geçti. Ardından gözler 1986 yılında dünyanın yaşadığı en büyük nükleer felaketlerden birine tanık olan santrale çevrildi. Peki bölgede son durum ne? A Haber Programlar Şefi Emine Kavasoğlu son gelişmeleri sıcak bölgeden aktardı.