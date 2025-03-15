Bosna Hersek neden çatışmanın eşinde? Sırp lider Dodik ateşle oynuyor

Balkanlar'da sular durulmuyor. Bosna Hersek'te tarafları çatışmanın kıyısına getiren son sebep ise Sırp lider Dodik'in eylemleri olarak gözükse de perde arkasında başka bir isim yatıyor. Nazi sempatizanlığı ile bilinen Christian Schmidt. Peki Bosna-Hersek Yüksek Temsilcisi Schmidt nasıl ülkeyi kaosa sürükledi? İşte tüm detaylar…

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