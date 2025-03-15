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Bosna Hersek neden çatışmanın eşinde? Sırp lider Dodik ateşle oynuyor

Bosna Hersek neden çatışmanın eşinde? Sırp lider Dodik ateşle oynuyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 15.03.2025 09:26
Balkanlar'da sular durulmuyor. Bosna Hersek'te tarafları çatışmanın kıyısına getiren son sebep ise Sırp lider Dodik'in eylemleri olarak gözükse de perde arkasında başka bir isim yatıyor. Nazi sempatizanlığı ile bilinen Christian Schmidt. Peki Bosna-Hersek Yüksek Temsilcisi Schmidt nasıl ülkeyi kaosa sürükledi? İşte tüm detaylar…
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Bosna Hersek neden çatışmanın eşinde? Sırp lider Dodik ateşle oynuyor
Bosna Hersek neden çatışmanın eşinde?
Bosna Hersek neden çatışmanın eşinde?
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