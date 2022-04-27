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BM Genel Sekreteri Guterres Ukrayna’da! Savaşta son durum ne?

A Haber
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Giriş: 27.04.2022 09:41
Güncelleme:27.04.2022 09:58
Ukrayna Rusya savaşında 63. güne girildi. Son günlerde hareketlilik sahadan ziyade masada devam ediyor. BM Genel Sekreteri Guterres Ankara'nın ardından Moskova ve Kiev ziyaretlerine başladı. Rusya lideri Putin, “Mariupol’de savaş bitti, müzakerelerden umutluyum” dedi. Bölgeden son durum Detayları A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı.

Guterres'in Rusya ziyaretine çeken Mert Hacıalioğlu canlı yayında şunları anlattı:

"Biz A Haber olarak nükleer tesislerin olduğu ve savaşın hala devam ettiği Zaporijya bölgesindeyiz. Putin'in İstanbul'a yönelik olarak verdiği mesajlar dikkat çekti. Zaporijya vatandaşlar gündelik yaşamlarına devam ediyor.

Dün merkeze yakın bölgedeler patlamalar oldu ve siviller yaralandı. Tahliyeler için girişimler devam ediyor."

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