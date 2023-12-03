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Bir günde 700'den fazla can kaybı

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Giriş: 03.12.2023 16:40
Gazze'de bir haftadır devam eden geçici ateşkesin sona ermesiyle İsrail katliamlarını sürdürüyor. İşgal güçleri yine onlarca bebeği ve çocuğu katletmeye başladı. Bölgedeki son durumu A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı.
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Bir günde 700'den fazla can kaybı
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