Bebek katili Netanyahu Başkan Erdoğan'ı çocuk gibi şikayet etti!

İşgalci İsrail'in Gazze'deki insanlık dışı sivil katliamına Batı'dan destek gelmeye devam ederken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın dünyada yankı bulan kararlı duruşu, katilleri rahatsız ediyor. Bebek katili Netanyahu, bir araya geldiği Amerikalı Evanjelist Franklin Graham'a Başkan Erdoğan'ı adeta bir çocuk gibi şikayet etti. İşgalci başkan Netanyahu, "Türkiye Cumhurbaşkanı Hamas'ı destekliyor ve bizi terörist devlet olarak adlandırıyor" dedi.