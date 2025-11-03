Batı ile Rusya arasında nükleer yarış! İşte yaşananlar…

Rusya geçtiğimiz hafta Vlademir Putin'in duyurduğu ve kıyamet silahı olarak tanımladığı Poseidon füzelerini taşıyacak yeni nesil denizaltısının inşasını tamamladı. Denizaltı 3 ay boyunca okyanus derinliklerinde test edilecek. Bu adıma yanıt ise Fransa'dan geldi. Fransa ise denizaltılardan ateşlenen ve nükleer başlık taşıyabilen balistik füzesini test etti.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN