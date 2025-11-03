03 Kasım 2025, Pazartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
Batı ile Rusya arasında nükleer yarış! İşte yaşananlar…
Rusya geçtiğimiz hafta Vlademir Putin'in duyurduğu ve kıyamet silahı olarak tanımladığı Poseidon füzelerini taşıyacak yeni nesil denizaltısının inşasını tamamladı. Denizaltı 3 ay boyunca okyanus derinliklerinde test edilecek. Bu adıma yanıt ise Fransa'dan geldi. Fransa ise denizaltılardan ateşlenen ve nükleer başlık taşıyabilen balistik füzesini test etti.