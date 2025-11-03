03 Kasım 2025, Pazartesi

Batı ile Rusya arasında nükleer yarış! İşte yaşananlar…
Batı ile Rusya arasında nükleer yarış! İşte yaşananlar…

Batı ile Rusya arasında nükleer yarış! İşte yaşananlar…

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.11.2025 16:32
Rusya geçtiğimiz hafta Vlademir Putin'in duyurduğu ve kıyamet silahı olarak tanımladığı Poseidon füzelerini taşıyacak yeni nesil denizaltısının inşasını tamamladı. Denizaltı 3 ay boyunca okyanus derinliklerinde test edilecek. Bu adıma yanıt ise Fransa'dan geldi. Fransa ise denizaltılardan ateşlenen ve nükleer başlık taşıyabilen balistik füzesini test etti.
