18 Ekim 2025, Cumartesi

A HABER VİDEO

Haberler Dünya Videoları Bangladeş’te havaalanında yangın: Uçuşlar askıya alındı
Bangladeş’te havaalanında yangın: Uçuşlar askıya alındı

Bangladeş’te havaalanında yangın: Uçuşlar askıya alındı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 18.10.2025 18:48
Bangladeş’teki uluslararası havaalanında yangın paniği yaşandı. Başkent Dakka’daki Shahjalal Uluslararası Havaalanı’nın kargo terminalinde yangın çıktı. Havaalanı yetkilisi Masudul Hasan, yangın nedeniyle havaalanı operasyonlarının geçici olarak durdurulduğunu bildirdi. Bangladeş İtfaiye ve Sivil Savunma Dairesi Medya Birimi’nden Talha Bin Zasim ise söndürme çalışmalarına 36 itfaiye ekibinin katıldığını söyledi. Yangının çıkış nedenine ilişkin henüz açıklama yapılmadı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Bangladeş’te havaalanında yangın: Uçuşlar askıya alındı
Bangladeş’te havaalanında yangın: Uçuşlar askıya alındı
Bangladeş’te havaalanında yangın: Uçuşlar askıya alındı
Yolcu uçağında el bagajındaki batarya alev aldı!
Yolcu uçağında el bagajındaki batarya alev aldı!
Moskova-Tahran hattında sert rüzgarlar!
Moskova-Tahran hattında sert rüzgarlar!
Havalimanında yangın! Tüm uçuşlar iptal
Havalimanında yangın! Tüm uçuşlar iptal
A Haber Mısır’ın kalbi Şarm el Şeyh’te!
A Haber Mısır'ın kalbi Şarm el Şeyh'te!
Hawaii’deki yanardağda aralık ayından bu yana 35. patlama
Hawaii'deki yanardağda aralık ayından bu yana 35. patlama
Gazze’de acil gıda ihtiyacı günden güne artıyor!
Gazze'de acil gıda ihtiyacı günden güne artıyor!
New York’un başkan adayları kozlarını paylaştı
New York'un başkan adayları kozlarını paylaştı
Meksika’da selin bilançosu ağırlaşıyor!
Meksika'da selin bilançosu ağırlaşıyor!
Han Yunus’ta enkaz altında cenazeler aranıyor!
Han Yunus’ta enkaz altında cenazeler aranıyor!
Kraliyette kritik karar!
Kraliyette kritik karar!
Trump Orta Doğu’da barışı sağladı, umarım Ukrayna’da da aynısı olur
“Trump Orta Doğu’da barışı sağladı, umarım Ukrayna’da da aynısı olur”
Daha Fazla Video Göster