Bangladeş’te 5.7 şiddetinde deprem: 3 ölü

ABD Jeoloji Araştırmaları Merkezi tarafından yapılan açıklamada Bangladeş’te 5.7 şiddetinde deprem meydana geldiğini ve depremin merkez üssünün başkent Dakka’ya 40 kilometre mesafedeki Nasringdi kenti açıkladı. Yerin 10 km derinliğinde meydana gelen ve başkent Dakka ile çeşitli şehirlerde hissedilen depremde 3 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Deprem Hindistan’da da hissedildi. Dakka polisi deprem sırasında 5 katlı bir binanın korkuluğunun çökerek yayaların üzerine düşmesi sonucu 2 kişinin olay yerinde, bir kişinin ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğini açıkladı. Depremde bazı binaların çökmesinden endişe ederek evden kaçan 3 kişinin de yaralandığı açıklandı. Dakka ve bazı şehirlerde çok sayıda hasar gördü.

