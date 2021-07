Azeri spikerinin canlı yayındaki Türkiye mesajı sosyal medyada gündem oldu

Azerbaycan’da yerel bir televizyon kanalında haber spikerliği yapan Lale Azertaş, canlı yayında Türkiye’ye birkaç farklı ilde devam eden orman yangınları nedeniyle gönderilen destekle ilgili haberi sunarken, “Her zaman gururla yanındayım dediğin can Azerbaycan yanındadır Türkiye’m. Sen güçlü ve mağlup edilmezsin Türkiye’m” dedi.

Türkiye birkaç ilde süren orman yangınları ile mücadele ederken, Azerbaycanlı haber spikeri Lale Azertaş'tan Türkiye'ye anlamlı destek geldi. Azerbaycan'da yerel bir televizyon kanalında haber spikerliği yapan Lale Azertaş, canlı yayında Azerbaycan'dan Türkiye'ye gönderilen destekle ilgili haberi sunarken, "Bizim canımız yanıyor, Türkiye bizim evimizdir. Biliyorum şimdi herkesin ruhu orada, öyle düşünüyorum ki ruhumuz yanıyor. İnsanları insanlarımız, dağları dağlarımız, ağaçları ağaçlarımız, denizleri denizlerimizdir ve yine diyorum Türkiye bizim anayurdumuzdur. Evet, Türkiye biziz, benim, sizsiniz" ifadelerini kullandı.





"SUÇLULAR CEZASINI ÇEKECEK"

Yangınların bilerek çıkarılmış olabileceğine dikkat çeken Azertaş, "Orman yangınları tabiat olayı sayılsa da bazı durumlarda bu yangınlar kendiliğinden çıkmıyor. Dünyada bu tip orman yangınlarını incelediğinizde insan faktörünün de olduğunu görüyorsunuz. Bu faktör de 2'ye bölünüyor, ya bilmeden ya da bilerek yapılıyor. Bu durumda 2'nci seçim daha baskın görünüyor. Benim için ise en önemlisi Türkiye adaletidir. Türkiye'nin kanunları ve Türkiye'nin kararıdır. Suçlular cezasını ya bu dünyada ya da öteki dünyada çekecek. Canımızın ağrısı belki o zaman kısmen azalır" diye konuştu.



"CAN AZERBAYCAN YANINDADIR TÜRKİYE'M"

Türkiye'nin Azerbaycan'ın kardeşi ve dostu olduğunu belirten Azertaş, "Dostunu yarı yolda bırakmayan yol arkadaşıdır Türkiye. Yolumuz da taşımız da aynıdır, en önemlisi kardeştir Türkiye. Her zaman gururla yanındayım dediğin can Azerbaycan yanındadır Türkiye'm. Canımız yanıyor. Sadece gönderdiğimiz yardımları demiyoruz. Burada herkesin kalbi sizinle atıyor. Canın hiçbir zaman yanmasın Türkiye'm. Sana yangın terörü ile başkaldıranlar da yine senin karşında diz çökecek. Sen güçlü ve mağlup edilmezsin Türkiye'm" dedi.