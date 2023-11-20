20 Kasım 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları Avrupa'dan Rusya'ya müzakere teklifi! Almanya Başbakanı Scholz "Putin ile görüşmek istiyorum" dedi

Avrupa'dan Rusya'ya müzakere teklifi! Almanya Başbakanı Scholz "Putin ile görüşmek istiyorum" dedi

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 20.11.2023 14:17
Ukrayna Savaşı'nda 3. yıla yaklaşılırken, Avrupa'dan uzun bir aradan sonra Rusya'ya karşı ilk adım geldi. Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşmek istediğini söyledi. Ayrıntıları Sabah Gazetesi Almanya Temsilcisi İsmail Erel aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İspanya’da duygulandıran deney!
İspanya'da duygulandıran deney!
Arjantin’de seçimi Milei kazandı
Arjantin'de seçimi Milei kazandı
Avrupa’dan Rusya’ya müzakere teklifi
Avrupa'dan Rusya'ya müzakere teklifi
Biden’dan küçük kıza tuhaf sözler
Biden’dan küçük kıza tuhaf sözler
Biden’ı canlı yayında yerin dibine soktu!
Biden'ı canlı yayında yerin dibine soktu!
Katil İsrail ordusu dökülüyor!
Katil İsrail ordusu dökülüyor!
Hedef ’tek din’ mi? İşte Simpsonlar’ın o sahnesi
Hedef 'tek din' mi? İşte Simpsonlar'ın o sahnesi
Almanya’da İsrail protestosu!
Almanya’da İsrail protestosu!
Dünya Gazze için ayakta!
Dünya Gazze için ayakta!
Dünya Filistin için ayakta
Dünya Filistin için ayakta
İsrail’in Gazze katliamında 43. gün
İsrail'in Gazze katliamında 43. gün
İsrail’in saldırılarının soruşturulma başvurusu
İsrail'in saldırılarının soruşturulma başvurusu
Daha Fazla Video Göster