20 Kasım 2023, Pazartesi
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Avrupa'dan Rusya'ya müzakere teklifi! Almanya Başbakanı Scholz "Putin ile görüşmek istiyorum" dedi
Ukrayna Savaşı'nda 3. yıla yaklaşılırken, Avrupa'dan uzun bir aradan sonra Rusya'ya karşı ilk adım geldi. Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşmek istediğini söyledi. Ayrıntıları Sabah Gazetesi Almanya Temsilcisi İsmail Erel aktardı.