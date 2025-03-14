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Avrupa Parlamentosu’nda Gazze tepkisi! İsrail 4 bin embriyoyu yok etti

Avrupa Parlamentosu'nda Gazze tepkisi! İsrail 4 bin embriyoyu yok etti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 14.03.2025 23:09
Gazze’deki soykırım tartışmaları sürerken Avrupa Parlamentosu'nda bazı üyelerin kayıtsız tavırları tepki çekti. Tartışma sırasında şakalaşan parlamenterlere, Belçikalı vekil Mark Botenga sert bir çıkış yaptı. Vicdan yoksunu tutumlara karşı gösterdiği bu tepki, büyük yankı uyandırdı.
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Avrupa Parlamentosu’nda Gazze tepkisi! İsrail 4 bin embriyoyu yok etti
Avrupa Parlamentosu’nda Gazze tepkisi! İsrail 4 bin embriyoyu yok etti
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