Avrupa Parlamentosu’nda Gazze tepkisi! İsrail 4 bin embriyoyu yok etti

Gazze’deki soykırım tartışmaları sürerken Avrupa Parlamentosu'nda bazı üyelerin kayıtsız tavırları tepki çekti. Tartışma sırasında şakalaşan parlamenterlere, Belçikalı vekil Mark Botenga sert bir çıkış yaptı. Vicdan yoksunu tutumlara karşı gösterdiği bu tepki, büyük yankı uyandırdı.

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