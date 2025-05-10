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Avrupa liderlerinden Rusya’ya ateşkes ve yaptırım ültimatomu!

Avrupa liderlerinden Rusya'ya ateşkes ve yaptırım ültimatomu!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 10.05.2025 23:13
Ukrayna'da bir araya gelen Avrupa'nın güçlü liderleri, Rusya'ya tarihi bir çağrı yaptı! İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Polonya Başbakanı Donald Tusk ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Moskova'yı 12 Mayıs'tan itibaren 30 günlük şartsız ateşkese davet etti. Liderler, "Ateşkes olmazsa Rusya çok daha ağır yaptırımlarla karşılaşacak" uyarısı yaptı. İşte krizin gidişatını değiştirebilecek o kritik gelişme...
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Avrupa liderlerinden Rusya’ya ateşkes ve yaptırım ültimatomu!
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