29 Ocak 2025, Çarşamba
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Avrupa Birliği'nden Grönland çıkışı! Asker mi konuşlandıracak?
ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland'ın kontrolünü ele geçirme tehdidini yinelemesi Avrupa Birliği ülkelerini alarma geçirdi. Avrupa Birliği'nin en üst düzey askeri yetkilisi Brieger, Grönland'a Avrupa askerleri konuşlandırma önerisinde bulundu. Ayrıntıları A Haber muhabiri Fatih Özyar aktardı.