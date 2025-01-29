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Avrupa Birliği’nden Grönland çıkışı! Asker mi konuşlandıracak?

Avrupa Birliği'nden Grönland çıkışı! Asker mi konuşlandıracak?

Kübra Kılıç
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 29.01.2025 13:35
ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland'ın kontrolünü ele geçirme tehdidini yinelemesi Avrupa Birliği ülkelerini alarma geçirdi. Avrupa Birliği'nin en üst düzey askeri yetkilisi Brieger, Grönland'a Avrupa askerleri konuşlandırma önerisinde bulundu. Ayrıntıları A Haber muhabiri Fatih Özyar aktardı.
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Avrupa Birliği’nden Grönland çıkışı! Asker mi konuşlandıracak?
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