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Avrupa Birliği’nde neden kimlik krizi yaşanıyor? Avrupa’da AB kimliği neden kabul görmedi?

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Giriş: 18.09.2021 09:56
Güncelleme:18.09.2021 09:57
Mülteci krizi, iç çekişmeler ve son yıllarda artan ırkçılık. Avrupa Birliği'nde kimlik krizine neden oluyor. Stratejistlere göre Avrupa Birliği, Avrupa'da kabul gören ortak bir kimlik oluşturmayı başaramadı. Peki Avrupa Birliği’ni nasıl bir gelecek bekliyor? Kimlik bunalımı aşılacak mı? Yoksa birlik dağılma eşiğinde mi? İşte tüm detaylar…
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