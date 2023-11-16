Amerikan halkı uyanıyor! Usame bin Ladin'in ABD'ye yazdığı mektup yeniden gündemde! Birçok İsrail yanlısı medya erişime kapattı

İşgalci İsrail'in Gazze'deki insanlık dışı soykırımına ilk günden beri desteğini sürdüren ve bu suça ortak olan ABD'ye tepkiler çığ gibi büyürken, El Kaide lideri Usame bin Ladin'in ABD halkına yazdığı mektup 21 yıl sonra sosyal medyada viral oldu. Gazze'deki katliam bitmek bilmezken, Amerikan ve Batılı sosyal medya kullanıcıların mektubu yeniden keşfetmesi ve paylaşması ile mektup, İngilizlerin tetikçi medyası Guardian başta olmak üzere birçok sitede erişime kapatıldı. İşte detaylar...