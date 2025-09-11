Almanya Başbakanı Merz: "NATO’nun hava savunması gerektiği gibi çalışmadı"

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Rusya’ya ait insansız hava araçlarının Polonya hava sahasını ihlal etmesi sonrası NATO’nun hava savunma sistemini eleştirdi. Merz, “Hava savunması devredeydi ama bu çapta bir saldırıyı önlemede yetersiz kaldı” dedi. Bu durumun Avrupa barışı için ciddi bir tehdit oluşturduğunu vurgulayan Merz, NATO ve AB’de tartışmaları tetikleyeceğini söyledi. İsrail’in Katar’a yönelik saldırısını da uluslararası hukuka aykırı bulduğunu belirten Merz, “Katar arabulucu rolüyle çatışmanın çözümünde önemli bir aktör, egemenliği ihlal edildi” ifadelerini kullandı. Almanya’nın bu aşamada Filistin’i tanıma planı olmadığını dile getiren Merz, sürecin henüz olgunlaşmadığını savundu. Öte yandan ABD ile AB arasında çelik ve alüminyum vergileri konusunda hızlı bir anlaşma beklediğini açıkladı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN