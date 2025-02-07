07 Şubat 2025, Cuma

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ABD’den utanç görüntüleri! Bakın göçmenlere ne yaptılar

ABD'den utanç görüntüleri! Bakın göçmenlere ne yaptılar

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 07.02.2025 11:13
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), düzensiz göçmenlerin Guantanamo Körfezi Deniz Üssü'ne taşındığı videoyu paylaştı. Yaklaşık 1.5 dakikalık videoda el, ayak ve bellerinden zincirlerle bağlı düzensiz göçmenlerin uçaktan her biri iki ABD askeri tarafından kollarından tutularak üsse taşınması dikkati çekiyor.
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ABD’den utanç görüntüleri! Bakın göçmenlere ne yaptılar
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