07 Şubat 2025, Cuma
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ABD'den utanç görüntüleri! Bakın göçmenlere ne yaptılar
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), düzensiz göçmenlerin Guantanamo Körfezi Deniz Üssü'ne taşındığı videoyu paylaştı. Yaklaşık 1.5 dakikalık videoda el, ayak ve bellerinden zincirlerle bağlı düzensiz göçmenlerin uçaktan her biri iki ABD askeri tarafından kollarından tutularak üsse taşınması dikkati çekiyor.