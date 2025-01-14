14 Ocak 2025, Salı
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ABD’deki yangın atmosfere zarar verdi! Alevler birçok mahalleyi haritadan sildi
ABD'nin Kaliforniya eyaletine bağlı Los Angeles kentini küle çeviren yangınlar tüm çabalara rağmen söndürülemedi. Can kaybının 24'e yükseldiği yangınlarda maddi hasar 200 milyar doların üzerinde. Şiddetlenmesi beklenen rüzgar nedeniyle de 32 saatlik alarm verildi. Gelişmeleri A Haber Spikeri Can Okanar’ın sunduğu Ajans’a konuk olan toprak ilmi ve ekoloji uzmanı Prof. Dr. Doğanay Tolunay değerlendirdi.