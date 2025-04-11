ABD’de 3 kişiyi taşıyan uçak havaalanı yakınlarında düştü

ABD'de uçak kazalarına bir yenisi daha eklendi. Florida eyaletine bağlı Boca Raton şehrinde 3 kişiyi taşıyan çift motorlu Cessna 310 uçağı, yerel saatle 10.30 sıralarında havaalanı yakınlarında düştü. Polis kazanın ardından, "Bu sabah erken saatlerde toplumumuzda bir uçak kazasının meydana geldiğini üzülerek doğruluyoruz" açıklamasını yaptı.

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