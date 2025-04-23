23 Nisan 2025, Çarşamba
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ABD'de 2. Signalgate vakası! Trump Hegseth'i görevden alacak mı? A Haberi İrfan Sapmaz son durumu aktardı
ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in, ailesinin de bulunduğu sohbet grubunda Yemen'deki saldırıya ilişkin hassas bilgileri paylaştığına dair çıkan haberlerin ardından Trump'ın Hegseth'i görevden alacağı konuşuluyor. Peki Hegsent'in koltuğu tehlikede mi? A Haber muhabiri İrfan Sapmaz ABD'deki son gelişmeleri aktardı.