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ABD’de 2. Signalgate vakası! Trump Hegseth’i görevden alacak mı? A Haberi İrfan Sapmaz son durumu aktardı

ABD'de 2. Signalgate vakası! Trump Hegseth'i görevden alacak mı? A Haberi İrfan Sapmaz son durumu aktardı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 23.04.2025 03:39
ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in, ailesinin de bulunduğu sohbet grubunda Yemen'deki saldırıya ilişkin hassas bilgileri paylaştığına dair çıkan haberlerin ardından Trump'ın Hegseth'i görevden alacağı konuşuluyor. Peki Hegsent'in koltuğu tehlikede mi? A Haber muhabiri İrfan Sapmaz ABD'deki son gelişmeleri aktardı.
ABD’de 2. Signalgate vakası! Trump Hegseth’i görevden alacak mı? A Haberi İrfan Sapmaz son durumu aktardı
Trump Hegseth’i görevden alacak mı?
Trump Hegseth'i görevden alacak mı?
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