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ABD ve Polonya arasında Stralink gerilimi: Musk Polonyalı bakanı küçümsedi

ABD ve Polonya arasında Stralink gerilimi: Musk Polonyalı bakanı küçümsedi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 11.03.2025 09:16
ABD ve Polonya arasında Starlink gerilimi yaşandı. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, "Starlink olmasaydı Ukrayna'nın cepheleri çöker, Rusya Polonya kapılarında olurdu" dedi. Elon Musk ise Polonya Dışişleri Bakanı Sikorski’ye, "Sessiz ol küçük adam" diye cevap verdi. İşte detaylar…
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ABD ve Polonya arasında Stralink gerilimi: Musk Polonyalı bakanı küçümsedi
ABD ve Polonya arasında Stralink gerilimi!
ABD ve Polonya arasında Stralink gerilimi!
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