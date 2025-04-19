ABD ve İran heyetleri Roma’da! Nükleer görüşmelerde ikinci tur

Washington ile Tahran arasındaki nükleer müzakerelerin ikinci turu bugün Roma’da başladı. ABD’nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi başkanlığındaki heyetler, İran’ın nükleer programına ilişkin detayları görüşmek üzere bir araya geldi. İlk tur geçen hafta Umman’ın başkenti Muskat’ta yapılmıştı. Taraflar arasındaki üçüncü görüşmenin ise 26 Nisan’da yine Muskat’ta gerçekleşmesi bekleniyor.

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