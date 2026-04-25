ABD Orta Doğu’da saldırı pozisyonuna mı geçiyor?

ABD ve İran arasındaki gerilim, 28 Şubat’ta başlayan saldırılarla bölgeyi bir ateş çemberine dönüştürürken, 8 Nisan’da ilan edilen iki haftalık ateşkesin sonuna gelindi. Bölgede diplomasi masasının gölgesinde bölgede askeri hareketlilik de dikkat çekiyor. Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. İrfan Kaya Ülger, A Haber canlı yayınında ABD'nin yeniden saldırgan bir tavır ve pozisyon içine gireceğini gösteren emareler olduğunu, bölgeye ciddi bir savaş uçağı ve petrol nakliyatı sevkiyatı yaptığını belirtti.