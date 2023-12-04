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ABD İsrail’e 15 bin bomba desteği sağladı! ABD’nin İsrail’e gönderdiği yeni bombalar

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Giriş: 04.12.2023 16:42
Amerika Birleşik Devletleri'nde yayın yapan, Wall Street Journal gazetesi, Joe biden yönetiminin İsrail'e gönderdiği silahları yazdı. Savaşın başlatmasından bu yana ABD, İsrail'e 100'ü blu-109 sığınak imha bombası olmak üzere yaklaşık 15 bin bomba verdi.
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