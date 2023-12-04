ABD İsrail’e 15 bin bomba desteği sağladı! ABD’nin İsrail’e gönderdiği yeni bombalar

Amerika Birleşik Devletleri'nde yayın yapan, Wall Street Journal gazetesi, Joe biden yönetiminin İsrail'e gönderdiği silahları yazdı. Savaşın başlatmasından bu yana ABD, İsrail'e 100'ü blu-109 sığınak imha bombası olmak üzere yaklaşık 15 bin bomba verdi.

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