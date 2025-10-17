17 Ekim 2025, Cuma
ABD-Çin ticaret savaşında yumuşa mı oluyor? Trump: Şi ile Güney Kore'de görüşeceğim
ABD Başkanı Donald Trump, bugün Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'yi Beyaz Saray'da ağırlayacak. Peki Trump, Ukrayna'ya Tomahawk tedarikine onay verecek mi? Diğer yandan Trump, Rus lider Putin ile yüz yüze görüşmeye hazırlanıyor. Öte yandan ABD Başkanı Trump ticaret savaşına girdiği Çin lideri Şi ile Güney Kore’de görüşeceğin söyledi. Ayrıntıları ABD’de bulunan A Haber muhabiri İrfan Sapmaz anlattı.