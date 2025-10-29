29 Ekim 2025, Çarşamba
ABD Başkanı'ndan taklit! Hindistan Başbakanı Modi'nin aksanıyla dalga geçti
31 Ekim-1 Kasım'da düzenlenecek Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Liderler Zirvesi öncesi ev sahibi Güney Kore2de yaptığı konuşmada Pakistan ile Hindistan arasında yaşanan çatışmalara değindi. ABD Başkanı konuşmasında, Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin aksanını taklit etti.