ABD Başkanı’ndan taklit! Hindistan Başbakanı Modi’nin aksanıyla dalga geçti

Giriş: 29.10.2025 17:53
31 Ekim-1 Kasım'da düzenlenecek Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Liderler Zirvesi öncesi ev sahibi Güney Kore2de yaptığı konuşmada Pakistan ile Hindistan arasında yaşanan çatışmalara değindi. ABD Başkanı konuşmasında, Hindistan Başbakanı Narendra Modi​​​​​​​'nin aksanını taklit etti.
