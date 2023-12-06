ABD Başkanı Biden Çin’den para mı aldı? Kayıtlar ortaya çıktı: 24 milyon dolar para…

ABD’de yolsuzluk krizi devam ediyor. Yolsuzlukla suçlanan Başkan Biden ve oğlu Hunter Biden hakkında yeni bir gelişme yaşandı. ABD Temsilciler Meclisi Gözetim ve Hesap Verilebilirlik Komitesi Başkanı, Hunter Biden'ın şirketi Owasco Pc'nin ABD Başkanı Biden’a ödeme yaptığını gösteren banka kayıtlarını ortaya çıkardı. Şu ana kadar en az 20 paravan şirket tespit eden Komite, Biden ailesinin, 2015-2019 yıllarında 24 milyon dolardan fazla kazandığını saptadı. Komite, Owasco PC'nin Çin devleti bağlantılı şirketlerden ödemeler aldığını belirledi.

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