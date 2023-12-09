🚨 Eli kanlı ABD BMGK'de 'acil ateşkes' karar tasarısını 'VETO' etti!

Gazze'deki insanlık dışı sivil katliamına ABD'den skandal bir destek daha geldi. ABD İsrail'e 45 bin mermi desteği verdi. Biden, Kongre'den İsrail tankları için mermi satışına onay istedi. Öte yandan ABD, BMGK'da acil insani ateşkes tasarısına karşı çıktı.