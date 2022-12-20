Medipol Başakşehir güle oynaya üst turda: Göztepe'yi 3 golle geçtiler

Medipol Başakşehir ile Göztepe, Türkiye Kupası 5. tur maçında karşı karşıya geldi. Zorbay Küçük tarafından yönetilen ve Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi İstanbul temsilcisi 3-1 kazandı ve adını üst tura yazdırdı. Başakşehir'in gollerini Serdar Gürler (2) ve Okaka kaydetti.

Giriş: 20.12.2022 18:08 Güncelleme: 20.12.2022 21:03

Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu mücadelesinde Başakşehir, Göztepe'yi ağırladı. Müsabaka, Başakşehir'in 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.

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MAÇTAN ÖNE ÇIKANLAR

21. dakikada ceza sahası dışı sağ tarafından Deniz Türüç'ün soluna çekip savunmanın arkasına yaptığı ortada, kale önünde Serdar Gürler'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalecinin sağından ağlarla buluştu. 1-0

24. dakikada kaleci Arda Özçimen'in ceza sahası içinde yaptığı hatada araya giren Serdar Gürler'e de çarpan top ağlara gitti. 2-0

35. dakikada Başakşehir atağında savunma arkasına atılan pasta topla buluşan Serdar Gürler, kontrolünü sağladıktan sonra ceza sahası içi sol çaprazdan yaptığı sert vuruşta top savunmaya çarparak kornere çıktı.

37. dakikada Başakşehir'in hızlı kullandığı serbest vuruşta topla buluşan Okaka, sağ çaprazdan ceza sahasına girdi ve meşin yuvarlağı kalecinin solundan uzak köşeden ağlarla gönderdi. 3-0

73. dakikada Göztepe farkı 2'ye indirdi. Ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Ali Akman'ın, rakibinden sıyrıldıktan sonra yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Volkan Babacan'dan döndü. Atağın devamında ceza sahası içinde boşta kalan topun gelişine İzzet Furkan'ın şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 3-1.

Karşılaşma, Medipol Başakşehir'in 3-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

İLK 11'LER

Başakşehir: Volkan, Ömer Ali, Mahmut, Touba, Lima, Biglia, Deniz, Berkay, Mounir, Serdar, Okaka.

Göztepe: Arda, Lukas Erhan, Emir, Marko, Uğur Kaan, Mesut, Tuğbey, Tijanic, Atanga, Ali, Kvasina.

BAŞAKŞEHİR'İN 1. GOLÜ

BAŞAKŞEHİR'İN 2. GOLÜ

BAŞAKŞEHİR'İN 3. GOLÜ

GÖZTEPE'NİN GOLÜ

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