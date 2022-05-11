(Demir Grup Sivasspor - Aytemiz Alanyaspor canlı izle) Ziraat Türkiye Kupası'nda (ZTK) yarı final rövanş heyecanı A Spor'da yaşanıyor.
11 Mayıs 2022 Çarşamba yani bugün Demir Grup Sivasspor evinde rövanş için Aytemiz Alanyaspor ile karşı karşıya geliyor.
SİVASSPOR - ALANYASPOR SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Demir Grup Sivasspor - Aytemiz Alanyaspor maçı saat 20:30'da A Spor'dan canlı olarak ekranlara geliyor.
SİVASSPOR - ALANYASPOR MUHTEMEL 11'LER
SİVASSPOR: Ali Şaşal, Ahmet, Caner, Aaron, Uğur, Hakan, Ulvestad, Fajr, Erdoğan, Gradel, Kayode
Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Milunovic, Awaziem, Borja, Umut, Emre, Novais, Efecan, Candeias, Diedhiou
SİVASSPOR - ALANYASPOR MAÇI HAKEMİ KİM?
Bahçeşehir Koleji, Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak Sivasspor - Alanyaspor maçını Atilla Karaoğlan yönetiyor.
SİVASSPOR'DA 2 EKSİK VAR
Sivasspor'da Leke James sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek. İlk maçta ikinci sarıda kırmızı kartla cezalandırılan Yatabare de bu kritik maçta oynamayacak.
ALANYASPOR'DA 1 EKSİK
Alanyaspor'da ise tedavisi devam eden kaleci Serkan Kırıntılı dışında eksik oyuncu bulunmuyor.
Akdeniz ekibi, zorlu deplasmana tam kadro bir şekilde geldi.