ZTK’da yarı final rövanş maçı | Sivasspor - Alanyaspor canlı izle

SON DAKİKA | Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Demir Grup Sivasspor - Aytemiz Alanyaspor ile karşı karşıya geliyor. Maçı kazanan taraf ZTK’da dün finale çıkan Kayserispor ile final maçı oynayacak ve kupayı evine götürecek. A Spor’dan canlı yayınlanan keyifli Sivasspor – Alanyaspor maçını ahaber.com.tr üzerinden de canlı olarak izleyebilirsiniz. SİVASSPOR - ALANYASPOR SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?) İşte iki takımın muhtemel 11’leri...

Giriş: 11.05.2022 17:43 Güncelleme: 11.05.2022 18:16

(Demir Grup Sivasspor - Aytemiz Alanyaspor canlı izle) Ziraat Türkiye Kupası'nda (ZTK) yarı final rövanş heyecanı A Spor'da yaşanıyor.

11 Mayıs 2022 Çarşamba yani bugün Demir Grup Sivasspor evinde rövanş için Aytemiz Alanyaspor ile karşı karşıya geliyor.

SİVASSPOR - ALANYASPOR SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Demir Grup Sivasspor - Aytemiz Alanyaspor maçı saat 20:30'da A Spor'dan canlı olarak ekranlara geliyor.

ASpor CANLI YAYIN

SİVASSPOR - ALANYASPOR MUHTEMEL 11'LER

SİVASSPOR: Ali Şaşal, Ahmet, Caner, Aaron, Uğur, Hakan, Ulvestad, Fajr, Erdoğan, Gradel, Kayode

Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Milunovic, Awaziem, Borja, Umut, Emre, Novais, Efecan, Candeias, Diedhiou

SİVASSPOR - ALANYASPOR MAÇI HAKEMİ KİM?

Bahçeşehir Koleji, Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak Sivasspor - Alanyaspor maçını Atilla Karaoğlan yönetiyor.

SİVASSPOR'DA 2 EKSİK VAR

Sivasspor'da Leke James sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek. İlk maçta ikinci sarıda kırmızı kartla cezalandırılan Yatabare de bu kritik maçta oynamayacak.

ALANYASPOR'DA 1 EKSİK

Alanyaspor'da ise tedavisi devam eden kaleci Serkan Kırıntılı dışında eksik oyuncu bulunmuyor.

Akdeniz ekibi, zorlu deplasmana tam kadro bir şekilde geldi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

EN SON HABERLER

ZTK’da yarı final rövanş maçı | Sivasspor - Alanyaspor canlı izle
Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı: İnşallah kupayı bu şehre getireceğiz
Abdullah Avcı Kayserispor maçı sonrası isyan etti: Yaşananlara gerçekten üzüldüm
ZTK’da Kayserispor finale çıktı! (MAÇ SONUCU ÖZET VE GOLLER)
ZTK'da yarı final heyecanı: Trabzonspor'un Kayseri maçı kamp kadrosu belli oldu (Kayserispor - Trabzonspor maçı saat kaçta, ne zaman ve hangi kanalda?)
BİZE ULAŞIN