Gaziantep FK Ziraat Türkiye Kupası'nda Kasımpaşa'yı devirdi! MAÇ SONUCU: Kasımpaşa-Gaziantep FK 1-2

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan son 16 turu maçlarıyla devam ediyor. Günün ilk maçında Kasımpaşa ile Gaziantep FK, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda karşıya karşıya geldi. A Spor'dan naklen yayınlanan zorlu mücadeleyi kazanan Gaziantep FK çeyrek finalye yükseldi.

Giriş: 08.02.2022 14:24 Güncelleme: 08.02.2022 17:03

Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda heyecan başladı. Süper Lig takımlarından Kasımpaşa, Gaziantep FK'yi konuk etti.

Zorlu mücadelede Kasımpaşa'yı 2-1 yenen Gaziantep FK çeyrek finale yükseldi.

İŞTE KASIMPAŞA'YI ÖNE GEÇİREN GOL

Gaziantep FK, 1-0 geriye düştüğü Kasımpaşa'yı 2-1'le geçmeyi başardı.

GAZİANTEP FK SKORU EŞİTLEDİ: 1-1

Mücadelede ev sahibi Kasımpaşa'nın tek golü 34. dakikada Mortadha'dan geldi. Gaziantep FK'yı çeyrek finale taşıyan goller ise 42. dakikada Joao Figueiredo ve 81'de penaltıdan Alexandru Maxim'dan geldi.

GAZİANTEP FK 2-1 ÖNE GEÇTİ

KASIMPAŞA-GAZİANTEP FK MAÇI 11'LERİ

Kasımpaşa: Harun, Donk, Spajic, Feyzi, Eren, Doğucan, Hajradinovic, Eysseric, Fall, Mortadha, Umut.

Gaziantep FK: Günay, Oğuz, Djilobodji, Ertuğrul, Toșca, Mendyl, Vetrih, Recep, Furkan, Figueiredo, Muhammet.

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