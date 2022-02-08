Gaziantep FK Ziraat Türkiye Kupası'nda Kasımpaşa'yı devirdi! MAÇ SONUCU: Kasımpaşa-Gaziantep FK 1-2

Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda heyecan başladı. Süper Lig takımlarından Kasımpaşa, Gaziantep FK'yi konuk etti.
Zorlu mücadelede Kasımpaşa'yı 2-1 yenen Gaziantep FK çeyrek finale yükseldi.
İŞTE KASIMPAŞA'YI ÖNE GEÇİREN GOL
Gaziantep FK, 1-0 geriye düştüğü Kasımpaşa'yı 2-1'le geçmeyi başardı.
GAZİANTEP FK SKORU EŞİTLEDİ: 1-1
Mücadelede ev sahibi Kasımpaşa'nın tek golü 34. dakikada Mortadha'dan geldi. Gaziantep FK'yı çeyrek finale taşıyan goller ise 42. dakikada Joao Figueiredo ve 81'de penaltıdan Alexandru Maxim'dan geldi.
KASIMPAŞA-GAZİANTEP FK MAÇI 11'LERİ
Kasımpaşa: Harun, Donk, Spajic, Feyzi, Eren, Doğucan, Hajradinovic, Eysseric, Fall, Mortadha, Umut.
Gaziantep FK: Günay, Oğuz, Djilobodji, Ertuğrul, Toșca, Mendyl, Vetrih, Recep, Furkan, Figueiredo, Muhammet.