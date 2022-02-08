08 Şubat 2022, Salı
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Gaziantep FK Kasımpaşa karşısında 2. golü buldu! Kasımpaşa 1-2 Gaziantep FK
Ziraat Türkiye Kupası Son 16 turunda Gaziantep FK deplasmanda Alexandru Maxim'in 81. dakikada attığı penaltı golüyle Kasımpaşa karşısında skoru 2-1 öne geçti.