Antalyaspor kupada finale yükseldi! Antalyaspor 2-0 Alanyaspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Ziraat Türkiye Kupası yarı final mücadelesinde Antalyaspor, Antalya Stadyumu'nda Alanyaspor'u konuk etti. Antalyaspor karşılaşmada bulduğu 2 gol ile rakibini mağlup ederek finalde Beşiktaş'ın rakibi oldu. Kırmızı-beyazlılar, 21 Mayıs'ta oynanacak olan dev finalde Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. Maçın gollerini ve geniş özetini haberimiz içinde izleyebilirsiniz...

Giriş: 17.03.2021 18:59 Güncelleme: 17.03.2021 23:57

Ziraat Türkiye Kupası'nda finalin adı belli oldu. Yarı final mücadelesinde Alanyaspor'u 2-0 mağlup eden Antalyaspor, finalde Beşiktaş'ın rakibi oldu.

Antalyaspor 2-0 Alanyaspor | MAÇ ÖZETİ İZLE ANTALYASPOR 2-0 ALANYASPOR (MAÇ ÖZETİ)

PODOLSKI'DEN MÜTHİŞ GOL

Antalya Stadyumu'nda oynanan derbiye ev sahibi ekip hızlı başladı. Antalyaspor, 18. dakikada gelişen atakta Alman yıldızı Lukas Podolski'nin müthiş golüyle 1-0 öne geçti.

HAKAN ÖZMERT'TEN FÜZE

İkinci yarıda Alanyaspor beraberlik için bastırırken, Antalya savunması adeta duvar ördü. Antalyaspor'u rahatlatan gol ise Hakan Özmert'ten geldi. Akdeniz ekibinin tecrübeli kaptanı, 82. dakikada attığı nefis golle skoru 2-0'a getirip turun kapısını ardına kadar araladı.

DEV FİNAL 21 MAYIS'TA
Beşiktaş ile Antalyaspor'u karşı karşıya getirecek olan Ziraat Türkiye Kupası finali 21 Mayıs Perşembe günü oynanacak. Turkuvaz Medya grubunun yayınlayacağı dev maça Atatürk Olimpiyat Stadyumu ev sahipliği yapacak.

Antalyaspor 1-0 Alanyaspor | GOLÜ İZLE GOL | ANTALYASPOR 1-0 ALANYASPOR
Antalyaspor 2-0 Alanyaspor | GOLÜ İZLE GOL | ANTALYASPOR 2-0 ALANYASPOR

Stat: Antalya

Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu, Alpaslan Dedeş, Murat Ergin Gözütok

Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Kudriashov, Eren Albayrak, Nuri Şahin, Hakan Özmert (Dk. 90+1 Sidney Sam), Gökdeniz Bayrakdar, Fredy, Amilton (Dk. 77 Naldo), Podolski (Dk. 90+1 Orgill)

Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Fatih Aksoy, Tzavellas, Moubandje, Tayfur Bingöl (Dk. 77 Bareiro), Ceyhun Gülselam (Dk. 63 Efkan Bekiroğlu), Salih Uçan (Dk. 85 Hasan Hüseyin Acar), Berkan Kutlu (Dk. 63 Siopis), Davidson, Mustafa Pektemek (Dk. 85 Caulker)

Goller: Dk. 17 Podolski, Dk. 82 Hakan Özmert (Fraport TAV Antalyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 25 Amilton, Dk. 27 Eren Albayrak, Dk. 35 Podolski, Dk. 56 Gökdeniz Bayrakdar ve Serdar Gürler (Yedek kulübesinde), Dk. 60 Hakan Özmert (Fraport TAV Antalyaspor), Dk. 25 Tayfur Bingöl, Dk. 32 Berkan Kutlu, Dk. 71 Mustafa Pektemek, Dk. 75 Siopis, Dk. 78 Efkan Bekiroğlu, Dk. 79 Tzavellas (Aytemiz Alanyaspor)

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