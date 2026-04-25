Romantik komedi severler ekran başına: Bu Mutlu Günümüzde filmi konusu ve oyuncuları

2024 yapımı Bu Mutlu Günümüzde, vizyon macerasının ardından televizyon izleyicisiyle buluştu. 25 Nisan Cumartesi akşamı atv ekranlarında ilk kez yayınlanan film, romantik komedi türünü sevenler için keyifli bir alternatif sundu. Yönetmenliğini Hasan Doğan'ın üstlendiği yapım, hikayesi ve anlatımıyla dikkat çekiyor.

BU MUTLU GÜNÜMÜZDE KONUSU

Film, Sema ve Uğur'un düğün organizasyonunu üstlenen Ela ve Doruk'un hikayesini merkezine alıyor. İlk karşılaşmalarında aralarında hissedilen çekim, kısa sürede yerini inatlaşmaya ve sert bir rekabete bırakıyor. Ela'nın Doruk'la çalışmayı kesin bir dille reddetmesi, ikili arasındaki gerilimi artırıyor.

Düğün hazırlıkları ilerledikçe bu gerilim daha da büyüyor. Ela, gelin tarafının tüm detaylarını kusursuz şekilde planlamaya çalışırken Doruk bu planları bozmak için hamleler yapıyor. Aynı şekilde Doruk'un damat tarafı için hazırladığı sürprizler de Ela tarafından karşı hamlelerle sekteye uğratılıyor.

Ancak bu çekişme, zamanla yerini farklı bir duyguya bırakıyor. Sürekli karşı karşıya gelen iki karakter, aralarındaki çekimi inkar edememeye başlıyor. Düğün günü yaklaştıkça hem organizasyon hem de duygular kontrol edilmesi zor bir hale geliyor ve ortaya hem kaotik hem de romantik bir tablo çıkıyor.