Romantik komedi severler ekran başına: Bu Mutlu Günümüzde filmi konusu ve oyuncuları
25 Nisan Cumartesi akşamı atv ekranlarında ilk kez yayınlanan Bu Mutlu Günümüzde filmi düğün hazırlıkları sırasında yolları kesişen Ela ve Doruk’un çekişmeyle başlayan hikayesini konu alıyor. Rekabetle büyüyen bu ilişki, zamanla romantik bir yakınlaşmaya dönüşürken film hem eğlenceli dili hem de güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor.
2024 yapımı Bu Mutlu Günümüzde, vizyon macerasının ardından televizyon izleyicisiyle buluştu. 25 Nisan Cumartesi akşamı atv ekranlarında ilk kez yayınlanan film, romantik komedi türünü sevenler için keyifli bir alternatif sundu. Yönetmenliğini Hasan Doğan'ın üstlendiği yapım, hikayesi ve anlatımıyla dikkat çekiyor.
BU MUTLU GÜNÜMÜZDE KONUSU
Film, Sema ve Uğur'un düğün organizasyonunu üstlenen Ela ve Doruk'un hikayesini merkezine alıyor. İlk karşılaşmalarında aralarında hissedilen çekim, kısa sürede yerini inatlaşmaya ve sert bir rekabete bırakıyor. Ela'nın Doruk'la çalışmayı kesin bir dille reddetmesi, ikili arasındaki gerilimi artırıyor.
Düğün hazırlıkları ilerledikçe bu gerilim daha da büyüyor. Ela, gelin tarafının tüm detaylarını kusursuz şekilde planlamaya çalışırken Doruk bu planları bozmak için hamleler yapıyor. Aynı şekilde Doruk'un damat tarafı için hazırladığı sürprizler de Ela tarafından karşı hamlelerle sekteye uğratılıyor.
Ancak bu çekişme, zamanla yerini farklı bir duyguya bırakıyor. Sürekli karşı karşıya gelen iki karakter, aralarındaki çekimi inkar edememeye başlıyor. Düğün günü yaklaştıkça hem organizasyon hem de duygular kontrol edilmesi zor bir hale geliyor ve ortaya hem kaotik hem de romantik bir tablo çıkıyor.
OYUNCU KADROSU
Gizem Sevim – Ela
Demircan Kaçel – Doruk
Aytaç Uşun – Uğur
Asena Keskin – Sema
Cem Cücenoğlu
Selahattin Taşdöğen
Ayşen Gürler
Nilüfer Kılıçaslan
Aleyna Elibol
Rüya Coriç
25 NİSAN ATV YAYIN AKIŞI
20.00 – Bu Mutlu Günümüzde / TV'de ilk / Yerli Sinema
