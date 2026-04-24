ATV Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölüm canlı izle | 24 Nisan 2026 Cuma

atv'nin reyting rekortmeni programı "Müge Anlı ile Tatlı Sert", faili meçhul cinayetler, kayıp dosyaları ve toplumsal olayların ele alındığı yeni bölümüyle izleyicilerle buluşuyor. Programın canlı yayın ekranı ve güncel gelişmeleri merak edenler için yayında.

Toplumun yakından takip ettiği program, gerçek hayat hikâyeleri, kayıp vakaları ve faili meçhul olayların çözümüyle gündem yaratmaya devam ediyor.

📺 MÜGE ANLI CANLI NASIL İZLENİR?

Sevilen programı canlı izlemek isteyenler için birkaç farklı seçenek bulunuyor:

atv resmi web sitesiüzerinden canlı yayın sekmesini ziyaret ederek programı anlık olarak takip edebilirsiniz.

atv YouTube kanalı üzerinden yayınlanan bölümlere ve öne çıkan kesitlere ulaşabilirsiniz.

Kaçırılan bölümler için atv'nin resmi platformunda yer alan "Müge Anlı ile Tatlı Sert" sayfasından tüm bölümler arşiv olarak izlenebilir.

Tüm bölümleri izlemek için tıklayın

ATV CANLI YAYIN SAYFASI

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

56 yaşındaki taksi şoförü Recep Önder, Özbekistan uyruklu Gülbahar tarafından evlilik vaadiyle 900 bin TL dolandırıldığını iddia etmişti. Canlı yayına katılan Gülbahar ise suçlamaları reddederek parayı geri ödeyemeyeceğini, en fazla aylık 400 dolar verebileceğini söyledi. Taraflar arasında yaşanan tartışmada dekontlar gündeme gelirken, Recep Önder gönderdiği paraların ve çektiği kredinin tamamını talep etti. Programda, verilen paraların "hediye mi yoksa borç mu" olduğu da tartışma konusu oldu. Program sırasında yapılan açıklamada, yayının ihbar kabul edildiği ve İstanbul Emniyeti Göçmen Kaçakçılığı Büro Amirliği ekiplerinin stüdyoda hazır bulunduğu belirtildi. Yetkililerin olayla ilgili inceleme başlattığı aktarıldı.

Adana'nın Sarıçam ilçesinde 10 Nisan'da motosikletiyle kaybolan 36 yaşındaki, evli ve bir çocuk annesi Tuğba Arıkan, kaybının 12. gününde canlı yayında bulunmuştu. Eşinin hayatından endişe eden Beytullah Arıkan, günlerdir süren arayışın ardından eşine kavuştu. Canlı yayında bir araya gelen çift arasında duygusal anlar yaşanırken, Beytullah Arıkan eşine destek olmaya hazır olduğunu ifade etti. Tuğba Arıkan ise yaşananlardan ders çıkardığını belirterek, evliliklerini yeniden kurmak istediklerini söyledi. Program sonrası çiftin sorunlarını konuşarak çözme kararı aldığı öğrenilirken, yeniden bir araya gelerek ailelerini toparlamak için ilk adımı attılar.

Hasan Balcı kaybının 90. Gününde Müge Anlı'da bulundu

23 yaşındaki Bulgaristan vatandaşı, iki çocuk annesi Melek Grigorova, 17 Nisan'da İstanbul'da kayboldu. Genç kadından bir haftadır haber alamayan babası Günay, kızını bulmak için canlı yayına katılarak yardım çağrısında bulundu. Bulgaristan'da yapılan başvurunun ardından genç kadının İstanbul'a geldiği tespit edilirken, ailesi endişe içinde bekleyişini sürdürüyor. Gözyaşları içinde konuşan baba Günay, kızının iki küçük çocuğu olduğunu belirterek yetkililerden ve vatandaşlardan destek istedi.

Tekirdağ'da yaşayan 60 yaşındaki Hasan Balcı, üç ay önce evini sattıktan sonra yaklaşık 1 milyon 200 bin lira ile ortadan kayboldu. Aynı ismi taşıyan kardeşi Hasan Balcı, ağabeyini bulmak için canlı yayına katılarak yardım istedi. Ailesi, kayıp adamın son dönemde evsizlerle vakit geçirdiğini ve başına bir şey gelmiş olabileceğinden endişe ediyor. Öte yandan aile içinde miras anlaşmazlığı bulunduğu ve bazı yakınlarının "öldü" yönündeki iddialarının kafa karışıklığı yarattığı öğrenildi. 60 yaşındaki Hasan Balcı, kaybının 90. gününde canlı yayında ortaya çıktı. Aynı ismi taşıyan kardeşi tarafından aranan Balcı için mahalle muhtarının da devreye girdiği öğrenildi.

1997 yılında 3,5 yaşındayken kaybolan Kübra Kuru'nun dosyasıyla ilgili canlı yayında taraflar arasındaki çelişkili ifadeler dikkat çekti. Kardeşi Ali Köse, yıllardır kayıp olan Kübra'yı bulmak için programa katılırken, olayın merkezindeki isimler arasında tartışmalar yaşandı. Bilal Kuru, geçmişe dair çeşitli iddialar ve kişisel anlatımlar dile getirirken, Ümmü Kuru bu söylemlere sert tepki göstererek suçlamaları reddetti. Yayında ayrıca aile içi anlaşmazlıklar, evlat edinme süreci ve kayıp öncesine dair farklı anlatımlar gündeme geldi.