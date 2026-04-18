CANLI YAYIN

Gönül Dağı yeni bölüm tarihi değişti: 18 Nisan 2026 TRT 1 yayın akışı

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Gönül Dağı yeni bölüm tarihi değişti: 18 Nisan 2026 TRT 1 yayın akışı

Cumartesi akşamlarının sevilen dizisi Gönül Dağı’nın yeni bölümü izleyiciler tarafından merak ediliyor. 18 Nisan 2026 TRT 1 yayın akışına göre dizinin 214. bölümü bu akşam ekrana gelmeyecek. Yeni bölümün ise gelecek hafta yayınlanması bekleniyor.

TRT 1 ekranlarında her cumartesi akşamı izleyiciyle buluşan Gönül Dağı dizisinin yeni bölümü için gözler yayın akışına çevrildi. 18 Nisan 2026 Cumartesi günü için açıklanan TRT 1 yayın akışında dizinin 214. bölümünün yer almaması izleyicilerin dikkatini çekti.

TRT 1 yayın akışındaki değişiklik nedeniyle Gönül Dağı bu hafta ekrana gelmiyor.

GÖNÜL DAĞI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

TRT 1'in yayın akışına göre Gönül Dağı dizisinin yeni bölümü bu hafta ekrana gelmeyecek. Dizinin 214. bölümü 18 Nisan 2026 Cumartesi akşamı yayınlanmayacak. Yayın akışında yapılan değişiklik nedeniyle izleyiciler bu hafta yeni bölüm izleyemeyecek.

Dizinin normal yayın düzenine önümüzdeki hafta yeniden dönmesi bekleniyor. Bu nedenle izleyiciler yeni bölümün gelecek cumartesi günü TRT 1 ekranlarında yayınlanmasını bekliyor.

18 NİSAN TRT 1 YAYIN AKIŞI

05.50 – Yedi Numara

06.35 – Beni Böyle Sev

08.55 – Kod Adı: Kırlangıç

10.15 – Hayallerinin Peşinde

11.30 – Yaşam Başka Yerde

11.50 – Aslan Hürkuş: Görevimiz Gökbey | Türk Sineması

13.35 – 3'te 3

15.50 – Aile Meselesi | Türk Sineması

17.50 – Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

19.00 – Ana Haber

20.00 – Ferdinand | Yabancı Sinema

21.45 – Kartal Eddie | Yabancı Sinema

23.30 – Pelin Çift ile Gündem Ötesi

Gönül Dağı'nın yeni bölümü bu hafta yerine gelecek hafta yayınlanacak.

GÖNÜL DAĞI SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Gönül Dağı'nın son bölümünde Gedelli'de büyük bir düğün hazırlığı vardı. Esra, annesinin hastalığını ve son isteğini öğrendikten sonra Çetin ile yapacağı düğünün tarihini erkene çekmeye karar verdi. Genç çiftin yalnızca bir haftalık hazırlık süresi vardı. Bu nedenle kasabada herkes düğün hazırlıkları için seferber oldu.

Esra, annesinin bu mutlu günü görebilecek olmasının sevincini yaşarken düğüne beklenmedik bir kişinin gelmesi tüm planları zorlaştırdı. Davetsiz misafirin ortaya çıkması hem Çetin'i hem de Taylan'ı zor bir durumun içine soktu.

Yatırımcının aniden ortadan kaybolması projeyi belirsizliğe sürükledi.

YATIRIMCI ORTADAN KAYBOLDU

Dizinin bir diğer dikkat çeken gelişmesi TVR Havacılık cephesinde yaşandı. Taner ve amcaoğulları, projelerini beğenen bir iş insanıyla yatırım anlaşmasının son aşamasına geldi. Ancak imza aşamasına gelindiği sırada yatırımcının aniden ortadan kaybolması herkesi şaşkına çevirdi.

Kasabada düğün hazırlıkları devam ederken yaşanan bu gelişme Taner ve ekibi için yeni bir belirsizlik yarattı. Düğün telaşı ile yatırım sürecinin yarattığı gerginlik hikayeye farklı bir heyecan kattı.

Düğüne sızmaya çalışan magazinciler kasabada komik olaylara yol açtı.

MAGAZİN YAZARI DÜĞÜNE GELDİ

Çetin'in geçmişte yaşadığı olaylar nedeniyle magazin dünyasının ilgisini çektiği biliniyor. Gedelli'deki düğün de bazı kişiler için yeni bir fırsata dönüştü. Hırslı bir magazin yazarı düğünü takip etmek için kasabaya geldi. Kaya ailesi ise Esra'nın bu durumdan etkilenmemesi için büyük bir çaba gösterdi. Düğüne sızmaya çalışan magazincinin engellenmesi ise kasabada beklenmedik ve zaman zaman komik olayların yaşanmasına neden oldu.

Dizinin son bölümünde dikkat çeken bir diğer gelişme Seyfettin ile Zahide arasında yaşandı. Sefer'in duygularını saklamak için söylediği bazı sözler işleri daha da karıştırdı. Bu durum Seyfettin'i zor bir durumun içine soktu.

Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın