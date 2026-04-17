TV’de ilk kez atv’de! Hükümet Bey filmi konusu ne, oyuncuları kimler?

Televizyon ekranlarında ilk kez yayınlanacak olan Hükümet Bey filmi izleyicilerin dikkatini çekti. Yayın öncesinde filmin konusu, oyuncu kadrosu ve çekildiği yerler araştırılmaya başlandı. Komedi türündeki yapım, Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde geçen sıra dışı bir hikayeyi ekrana taşıyor. Film, düşük bütçeli bir korku filmi çekmek için bölgeye gelen bir yönetmenin beklenmedik olaylarla karşılaşmasını konu alıyor.

Hükümet Bey filmi televizyon ekranlarında ilk kez atv’de izleyiciyle buluşuyor.

HÜKÜMET BEY FİLMİ KONUSU NE?

2024 yapımı Hükümet Bey, film çekmek için Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesine giden bir yönetmenin başından geçen olayları anlatıyor. Yönetmen Mehmet, uzun süredir hayalini kurduğu filmi çekmek için harekete geçer. Senaryosunu da kendisinin yazdığı "Cin Başka Peri Başka" adlı korku filmini çekmek isteyen Mehmet, kısıtlı bir bütçe ve küçük bir ekiple Halfeti'ye gider.

Çekimlerin yapılacağı köyde yaşayan ve üç eşi bulunan Hükümet Bey, film ekibindeki oyuncu Fadile'ye platonik bir şekilde aşık olur. Beklenmedik bir anda karşısına çıkan Fadile'ye duygularını açıklayan Hükümet Bey, onu dördüncü eşi yapmak ister.

Bu durum hem film ekibini hem de köy halkını şaşırtan olayların başlamasına neden olur. Film, bu süreçte yaşanan trajikomik gelişmeleri mizahi bir dille anlatıyor.