TV’de ilk kez atv’de! Hükümet Bey filmi konusu ne, oyuncuları kimler?
Televizyon ekranlarında ilk kez yayınlanacak olan Hükümet Bey filmi izleyicilerin dikkatini çekti. Yayın öncesinde filmin konusu, oyuncu kadrosu ve çekildiği yerler araştırılmaya başlandı. Komedi türündeki yapım, Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde geçen sıra dışı bir hikayeyi ekrana taşıyor. Film, düşük bütçeli bir korku filmi çekmek için bölgeye gelen bir yönetmenin beklenmedik olaylarla karşılaşmasını konu alıyor.
HÜKÜMET BEY FİLMİ KONUSU NE?
2024 yapımı Hükümet Bey, film çekmek için Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesine giden bir yönetmenin başından geçen olayları anlatıyor. Yönetmen Mehmet, uzun süredir hayalini kurduğu filmi çekmek için harekete geçer. Senaryosunu da kendisinin yazdığı "Cin Başka Peri Başka" adlı korku filmini çekmek isteyen Mehmet, kısıtlı bir bütçe ve küçük bir ekiple Halfeti'ye gider.
Çekimlerin yapılacağı köyde yaşayan ve üç eşi bulunan Hükümet Bey, film ekibindeki oyuncu Fadile'ye platonik bir şekilde aşık olur. Beklenmedik bir anda karşısına çıkan Fadile'ye duygularını açıklayan Hükümet Bey, onu dördüncü eşi yapmak ister.
Bu durum hem film ekibini hem de köy halkını şaşırtan olayların başlamasına neden olur. Film, bu süreçte yaşanan trajikomik gelişmeleri mizahi bir dille anlatıyor.
HÜKÜMET BEY FİLMİ NE ZAMAN VE NEREDE ÇEKİLDİ?
Filmin çekimleri Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde gerçekleştirildi. Tarihi dokusu ve doğal manzaralarıyla dikkat çeken Halfeti, filmde önemli bir atmosfer oluşturuyor.
Komedi türündeki yapım 20 Eylül 2024 tarihinde vizyona girdi. Film şimdi ise televizyon ekranlarında ilk kez yayınlanacak olmasıyla yeniden gündeme geldi.
HÜKÜMET BEY FİLMİ OYUNCULARI
Filmin oyuncu kadrosunda Türk sinemasının ve televizyon dünyasının tanınan isimleri yer alıyor. Yapımda yer alan oyuncular arasında şu isimler bulunuyor:
- Erkan Bektaş
- Ayhan Taş
- Arzu Yanardağ
- Metin Keçeci
- Selahattin Taşdöğen
- Ferdi Akarnur
- Cüneyt Özen
- Bülent Ergün
- Yavuz Çetin
- İzzet Çivril
- Hülya Aydın
- Ferda Kaynar
- Nilgün Atılgan
- Cem Sultan Karabulut
- Oğuz Yağcı