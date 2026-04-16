Kim Milyoner Olmak İster bugün var mı? 16 Nisan atv yayın akışı

Kim Milyoner Olmak İster bugün var mı? 16 Nisan atv yayın akışı

atv ekranlarının sevilen yarışması “Kim Milyoner Olmak İster?”in bu akşam yeni bölümünün yayınlanıp yayınlanmayacağı izleyiciler tarafından merak edildi. Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta bir okulda yaşanan silahlı saldırının ardından televizyon kanallarının yayın akışını değiştirmesiyle yarışmanın yeni bölümü de bu akşam ekrana gelmedi.

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta meydana gelen okul saldırıları sonrası televizyon kanalları yayın politikalarında değişikliğe gitti. Yaşanan acı olayın ardından bazı eğlence ve yarışma programlarının yeni bölümleri geçici olarak durduruldu. Bu kapsamda "Kim Milyoner Olmak İster?" yarışmasının yeni bölümü de bu akşam atv yayın akışında yer almadı.

MİLYONER'İN YENİ BÖLÜMÜ BU AKŞAM YAYIMLANMADI

Türkiye'yi derinden etkileyen okul saldırısının ardından televizyon kanalları yayın akışlarında düzenlemeye gitti. Birçok dizi ve programın yeni bölümleri ertelendi. Bu hassasiyet doğrultusunda eğlence ve yarışma programlarının da bazı bölümleri geçici olarak yayından kaldırıldı.

atv'nin sevilen yarışması "Kim Milyoner Olmak İster?" de bu kapsamda yeni bölümünü yayınlamayan programlar arasında yer aldı. Kanalın bu kararı, yaşanan acı olay sonrası toplumsal hassasiyet nedeniyle alınan yayın politikası değişikliği kapsamında değerlendiriliyor.

YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

"Kim Milyoner Olmak İster?" yarışmasının yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağına dair henüz resmi bir tarih açıklaması yapılmadı. Ancak programın önümüzdeki pazartesi günü yeni bölümüyle yayın akışında olması bekleniyor.

16 NİSAN ATV YAYIN AKIŞI

08.30 – Kahvaltı Haberleri

10.00 – Müge Anlı ile Tatlı Sert

13.00 – atv Gün Ortası

14.00 – Mutfak Bahane

16.00 – Esra Erol'da

19.00 – atv Ana Haber

20.00 – Kim Milyoner Olmak İster? / Özel

23.30 – Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru

