Taşacak Bu Deniz'in yıldızı Ava Yaman sessizliğini bozdu: "Bu da benim özgürlüğüm"

Eleni karakteriyle gönülleri fetheden Ava Yaman , Ramazan ayında katıldığı Darülaceze iftarındaki giyim tarzıyla eleştiri yağmuruna tutulmuştu. Bir kesim oyuncunun tarzını "fazla özensiz" bulurken, büyük bir kitle ise bu sadeliğin ortama çok yakıştığını ve oyuncunun doğal güzelliğini ön plana çıkardığını savunmuştu.

Etkinliğe katılan oyunculardan Ava Yaman, Karadenizlilerin ilgisinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Karadeniz bence adeta bir cennet. İsviçre ya da İskoçya'yı görmek isteyenlerin Karadeniz'e de uğraması gerektiğini düşünüyorum. Bana 'evimizin kızı' lakabını taktılar, buna layık olmaya çalışıyorum" dedi.

"OYUNCULUĞUM VE SESİMLE ANILMAK İSTERİM"



Sosyal medyada yapılan yorumlara da değinen Yaman, "Paylaşımlarımda kıyafetlerim ya da fotoğraflarım hakkında yorumlar yapılıyor. Ben ise oyunculuğum ve sesimle anılmak isterim. Özgürlük var deniyor. Bu da benim özgürlüğüm değil mi" ifadelerini kullandı.



"OLDUĞUM KİŞİ OLARAK NEFRET EDİLMEYİ TERCİH EDERİM"

Genç oyuncu, sözlerini Kurt Cobain'den duyduğu bir sözle tamamlayarak, "Olmadığım biri olarak sevilmektense, olduğum kişi olarak nefret edilmeyi tercih ederim. Sektörde yeniyim, öğreniyorum ama çok mutluyum. Herkese çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

