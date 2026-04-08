Kuruluş Orhan’da büyük imtihan! Sultan Orhan iki ateş arasında

atv ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Kuruluş Orhan, yeni bölümüyle izleyiciyi nefes kesen bir hesaplaşmanın içine sürüklüyor. Sarayda aşk ve sadakat sınanırken, düşmanlar düğün gününü kana bulamak için harekete geçiyor!

Kuruluş Orhan'ın yeni bölümünde yer yerinden oynuyor! Sultan Orhan'ın devletin ikbali için aldığı Asporça ile evlilik kararı, Nilüfer Hatun ile sarayda büyük bir yüzleşmeye neden olurken; düşmanların düğünü kana bulama planları gerilimi zirveye taşıyacak.

SULTAN ORHAN'IN EN BÜYÜK İMTİHANI!

21. bölüm özeti:

Sultan Orhan'ın Asporça ile evlilik kararı sarayda büyük bir sarsıntı yaratır. Nilüfer, yaşadığı imtihanın ağırlığıyla yüzleşirken Asporça ile karşı karşıya gelir. Nilüfer, Orhan'ın kalbinde yalnızca kendisinin olduğunu açıkça dile getirir.

Peki Asporça bu sözlere nasıl karşılık verecektir? İki kadın arasındaki bu gerilim nelere yol açacaktır? Bir yanda devletin geleceği, diğer yanda Nilüfer'e olan büyük aşkı…

Sultan Orhan, adalet ve dengeyi sağlayarak Asporça ile evliliği nasıl gerçekleştirecektir? Bu karar, yalnızca hanedanı değil tüm devleti nasıl etkileyecektir?

Zindanda idamını bekleyen Dafne, Nilüfer'in yaşadığı bu kırılmadan faydalanmak ister. Dafne'nin kaçışına istemeden de olsa Nilüfer mi sebep olacaktır?

Orhan ve Asporça'nın evlilik hazırlıkları sürerken, Şahinşah ve Demirhan düğünü kana bulamak için plan kurar. Ancak Sultan Orhan düşmanlarını bozguna uğratmakta kararlıdır. Bu büyük hesaplaşma nasıl sonuçlanacaktır? Andreas'ın kurduğu tuzakla Fatma esir düşer.

Evrenos, Fatma'yı kurtarmak için hayatını hiçe sayar.Uçurumun kenarında verilen bu mücadelede, Evrenos, Fatma'yı kurtarabilecek midir?Didar, tehlikeli savaşçı Despina ile birlikte intikam planını harekete geçirir.

Hedefleri nettir: Saray kana bulanacak! Sarayda kanlı hesaplaşma sürerken Nilüfer'in doğumu başlar. Asporça, Nilüfer'i doğurtmak için harekete geçer. Bu zorlu an, iki kadın için yeni bir başlangıç olabilecek midir?

Sultan Orhan bir şehzadesini daha kucağına alır. Evladının kulağına ezanını okurken, kutlu davayı geleceğe taşımaya bir kez daha yemin eder.Düşmanları dört bir yandan kuşatırken… Sultan Orhan'ın bir sonraki büyük hedefi ne olacaktır?

Kuruluş Orhan, yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00'de atv'de!

