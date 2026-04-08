Haberler Televizyon Haberleri atv'nin dizisi "Bir Gece Masalı" İtalya yolcusu

atv'nin dizisi "Bir Gece Masalı" İtalya yolcusu

Giriş Tarihi: 08 Nisan 2026 11:08 ahaber.com.tr Haber Merkezi

atv Distribution tarafından uluslararası dağıtımı gerçekleştirilen, global adıyla The Nightfall olarak bilinen Bir Gece Masalı, Avrupa’daki yolculuğunu sürdürüyor. Başarılı yapım, 12 Nisan itibarıyla İtalya’nın önde gelen yayın gruplarından Mediaset ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Dizi, grubun en çok izlenen kanallarından biri olan Canal 5’te yayınlanmaya başlayacak.