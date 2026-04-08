A.B.İ.'de sırlar gün yüzüne çıktı: Yeni bölüm reyting rekoru kırdı

A.B.İ. on ikinci bölümüyle, Tüm Kişiler'de %7,56 izlenme oranı ve %20,88 izlenme payı, AB'de %4,90 izlenme oranı ve %15,23 izlenme payı 20+ABC1'de %6,18 izlenme oranı ve %16,94 izlenme payı elde ederek tüm kategorilerde yine birinci sırada yer aldı.

Kaynak: ATV

12. Bölümde Neler Yaşandı?

Tahir'in Doğan'ı suçlayarak içeri attırdığı ve dışarıda kalıp oyunu perde arkasından kurduğu bu bölüm, baba ile oğul arasındaki açık savaşı sert bir yüzleşmeyle başlattı. Nezarette Doğan'a "yanımda ol, seni çıkarayım" teklifini sunan Tahir, karşısında artık geri adım atmayan bir oğul buldu; Doğan bu kez savaşmayı seçti.

Çağla, Doğan'ı kurtarmak için hukuki bir yol ararken Tahir'in beklenmedik hamlesiyle dengeler değişti. Mahinur'un suçsuz olduğunu söyleyerek onu serbest bıraktıran Tahir, suçu Doğan'ın üzerine yıktı. Bu hamle bir yandan Mahinur'u özgürlüğüne kavuştururken diğer yandan Doğan'ı daha derin bir çıkmaza sürükledi.