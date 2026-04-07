A.B.İ.'de adalet savaşı başlıyor: Doğan’ın kaderi Çağla’nın ellerinde

ahaber.com.tr Haber Merkezi
A.B.İ.'de adalet savaşı başlıyor: Doğan’ın kaderi Çağla’nın ellerinde

atv ekranlarının reyting rekortmeni dizisi A.B.İ., heyecan dolu 12. bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitlemeye hazırlanırken, Tahir’in 'ya evlat ol ya da içeride çürü' ültimatomuyla köşeye sıkışan Doğan, geri adım atmayarak büyük savaşın fitilini ateşliyor. Masumiyetini kanıtlamak için hapis duvarları arasında direnen Doğan'ın kararlılığına, dışarıda Çağla'nın zamana karşı verdiği adalet mücadelesi eşlik ediyor.

Doğan, işlemediği bir suç yüzünden parmaklıklar ardında kalırken, karşısında bu oyunun asıl kurucusu olan Tahir'i bulur. Tahir, oğluna açık bir teklif sunar; ya ona boyun eğip "evlat" olmayı kabul edecek ya da içeride çürümeye razı olacaktır.

Kaynak: ATVKaynak: ATV

Ancak Doğan artık korkan değil, savaşmayı seçen taraftadır. Dışarıda ise Çağla, Doğan'ı kurtarmak için zamana karşı bir mücadele verir.

Kaynak: ATVKaynak: ATV

Elindeki deliller Doğan'ın masumiyetini kanıtlayabilecek güçtedir, fakat Tahir'in kurduğu düzen bu süreci her an sekteye uğratabilecek kadar güçlüdür.

Kaynak: ATVKaynak: ATV

Buna rağmen Çağla geri adım atmaz ve bu savaşı akılla kazanmak için planını kurar.

A.B.İ. ATV 12. BÖLÜM FRAGMANI

Öte yandan Tahir, yalnızca Doğan'ı hapiste tutmakla kalmaz; aileyi tamamen kontrol altına almak için yeni hamleler yapar.

Kaynak: ATVKaynak: ATV

Mahinur'un özgürlüğüne kavuşması kısa süreli bir umut yaratırken, geçmişin gölgeleri peşlerini bırakmaz.

Kaynak: ATVKaynak: ATV

Behram'ın takıntılı yaklaşımı ve Tahir'in gizli planları her anlamda işleri zorlaştırır.

Yeni bölüm Salı 20.00'de atv'de!

Kaynak: ATVKaynak: ATV

