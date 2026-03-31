İktidar savaşı kızışıyor! Kuruluş Orhan’da dengeleri değiştirecek evlilik kararı

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
atv ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Kuruluş Orhan, yeni bölümüyle heyecanı zirveye taşıyor. Bitmek bilmeyen iktidar savaşı giderek büyürken, kurulan ittifaklar ve hain planlar Sultan Orhan’ı zorlu bir sınavla karşı karşıya bırakıyor.

Mert Yazıcıoğlu'nun başrolünde olduğu "Kuruluş Orhan" dizisi, 1 Nisan Çarşamba akşamı yeni bölümüyle atv ekranlarında...

20.Bölüm Özeti

Sultan Orhan'dan Şahinşah'ın Obasına Baskın!

Şahinşah'ın hain planlar yaptığı sırada Sultan Orhan, onun obadaki hükümranlığını sona erdirmek için harekete geçer ve obaya baskın düzenler. Oba yeniden Sultan Orhan'ın hâkimiyetine girecek midir?

Şahinşah ve Demirhan'dan Büyük Tuzak!

Sultan Orhan'ın hamlesi karşısında öfkeye kapılan Şahinşah, Demirhan'la birlikte büyük bir tuzak kurar. Sultan Orhan bu ölümcül plandan nasıl kurtulacaktır? Düşmanlarını nasıl bir çıkmaza sürükleyecektir?

Yiğit Alevlerin İçinde!

İntikam hırsıyla hareket eden Yiğit, kendini alevlerin ortasında bulur. Oğullarının cansız bedenleriyle yüzleşen Şahinşah ve Didar, büyük bir yemin eder. Didar, Bursa Sarayı'nı kana bulamak için ne yapacaktır?

Evrenos ve Fatma İçin Yeni Bir Başlangıç!

Zorlu bir imtihanın ardından Evrenos ve Fatma yeniden bir araya gelir. Evrenos, Fatma'yla evlenmek istediğini söyler. Malhun Hatun bu isteğe nasıl karşılık verecektir? Fatma, Orhan'la arasındaki kırgınlığı aşarak bu evliliğe onay alabilecek midir?

Sultan Orhan'dan Kritik İttifak Kararı!

Art arda gelen tehditlerin farkında olan Sultan Orhan, düşmanlarına karşı güçlü bir ittifak kurmak zorunda olduğunu anlar. Bu doğrultuda İmparator'la sarsılmaz bir bağ kurmak için Asporça ile evlenme kararı alır.

Nilüfer Bu Kararı Nasıl Karşılayacak?

Sultan Orhan'ın aldığı evlilik kararı sarayda büyük bir sarsıntı yaratır. Nilüfer Hatun bu gelişmeye nasıl tepki verecektir? Bu evlilik, Bursa'da ve Osmanlı Devleti'nde nasıl bir dönemin kapısını aralayacaktır?

Kuruluş Orhan, yeni bölümüyle yarın akşam saat 20.00'de atv'de!

Yayın Tarihi: 1 Nisan 2026 / Çarşamba

Yayın Saati         :20.00

Yapım/Yapımcı        : Bozdağ Film/Mehmet Bozdağ

Proje Tasarım        : Mehmet Bozdağ

Yönetmen               : Bülent İşbilen

Senaryo               : Mehmet Bozdağ, Atilla Engin, Fatma Nur Güldalı, Mahmut Bora Erdem, Mehmet Arı, Rabia Balcı

Oyuncular               : Mert Yazıcıoğlu (Orhan Bey), Mahassine Merabet (Nilüfer), Barış Falay (Şahinşah), Bennu Yıldırımlar (Malhun), Şükrü Özyıldız (Flavius/Evrenos), Çağrı Şensoy (Cerkutay), Yiğit Uçan (Boran), Faruk Aran (Alaeddin), Belgin Şimşek (Gonca), Mustafa Üstündağ (Demirhan Bey), Cemre Gümeli (Fatma), Can Atak (Kara Halil), Sevinç Kıranlı (Didar), Uğur Pektaş (Abdurrahman), Ahmet Olgun Sünear (Kan Turalı), Onur Bay (Yiğit), Sena Mercan (Halime), Dinç Daymen (Dursun), Dafne (Merve Çandar), Gürkan Çolaker (Umur Bey), Tezhan Tezcan (Temirboğa), Turpal Tokayev (Turahan), Halil İbrahim Göker (Nasuh Çelebi), Murat Boncuk (Aykurt), Mert İnce (Süleyman), Ersen Karagöz (Kasım), İrem Hergün (Esma), Sena Abay (Iraz), Mert Türkoğlu (Şahinşah Alp), Mücahit Temizel (Mustafa) ve Alina Boz (Asporça).

