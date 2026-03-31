İktidar savaşı kızışıyor! Kuruluş Orhan’da dengeleri değiştirecek evlilik kararı
atv ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Kuruluş Orhan, yeni bölümüyle heyecanı zirveye taşıyor. Bitmek bilmeyen iktidar savaşı giderek büyürken, kurulan ittifaklar ve hain planlar Sultan Orhan’ı zorlu bir sınavla karşı karşıya bırakıyor.
Mert Yazıcıoğlu'nun başrolünde olduğu "Kuruluş Orhan" dizisi, 1 Nisan Çarşamba akşamı yeni bölümüyle atv ekranlarında...
20.Bölüm Özeti
Sultan Orhan'dan Şahinşah'ın Obasına Baskın!
Şahinşah'ın hain planlar yaptığı sırada Sultan Orhan, onun obadaki hükümranlığını sona erdirmek için harekete geçer ve obaya baskın düzenler. Oba yeniden Sultan Orhan'ın hâkimiyetine girecek midir?
Şahinşah ve Demirhan'dan Büyük Tuzak!
Sultan Orhan'ın hamlesi karşısında öfkeye kapılan Şahinşah, Demirhan'la birlikte büyük bir tuzak kurar. Sultan Orhan bu ölümcül plandan nasıl kurtulacaktır? Düşmanlarını nasıl bir çıkmaza sürükleyecektir?