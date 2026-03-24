atv Müge Anlı canlı izle: 24 Mart 2026 Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölüm
atv’nin reyting rekortmeni programı "Müge Anlı ile Tatlı Sert", faili meçhul cinayetler, kayıp dosyaları ve toplumsal olayları ele alan yeni bölümüyle izleyicilerle buluşuyor. Programın canlı yayın ekranı ve güncel gelişmeleri merak edenler için yayında.
Toplumun yakından takip ettiği program, gerçek hayat hikâyeleri, kayıp vakaları ve faili meçhul olayların çözümüyle gündem yaratmaya devam ediyor.
📺 MÜGE ANLI CANLI NASIL İZLENİR?
Sevilen programı canlı izlemek isteyenler için birkaç farklı seçenek bulunuyor:
atv resmi web sitesi üzerinden canlı yayın sekmesini ziyaret ederek programı anlık olarak takip edebilirsiniz.
atv YouTube kanalı üzerinden yayınlanan bölümlere ve öne çıkan kesitlere ulaşabilirsiniz.
Kaçırılan bölümler için atv'nin resmi platformunda yer alan "Müge Anlı ile Tatlı Sert" sayfasından tüm bölümler arşiv olarak izlenebilir.
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
24 yaşındaki Mehmet Karka'dan 2 aydır haber yok.
Zonguldak Çaycuma'dan annesinin birliktelik yaşadığı kişi tarafından kovulduğu iddiasıyla ortadan kaybolan Mehmet Karka'dan 2 aydır haber yok.
Gözyaşlarıyla aradığı oğlu bulundu. ''Mehmet annesinin hayatta olduğunu söylemedi''
Mehmet Karka'yı tanıdığını iddia eden kişi canlı yayına bağlandı. Ahmet Çiçek adlı kişi Mehmet'in yanında çalıştığını Zonguldak'ta olduğunu söyledi.
Bursa'dan kaçırılıp İstanbul'da alıkonduğu iddiası... Ailesinin 20 yaşındaki Hatice Teker için verdiği mücadele.
Kamer ve Mustafa Teker çifti 20 yaşındaki kızları Hatice Teker'i aramak için programa geldi. 20 yaşındaki kızlarının Tiktok'ta tanıştığı erkek arkadaşı vasıtasıyla Bursa'dan İstanbul'a kaçırılıp alıkonduğunu iddia ettiler.
Kaçırılıp alıkonulduğu iddia edildi. 20 yaşındaki Hatice Teker bulundu.
Hatice Teker canlı yayına bağlandı. Kayıp olmadığını, ailesinin bahsettiği kişinin yanında olduğunu söyledi. Ailesi dönmesini istedi, Hatice ise 'dönmeyeceğim' dedi.
Annesinden gözyaşlarıyla dön çağrısı. Mehmet Karka bulundu.
2 aydır kayıp olan Mehmet Karka bulundu yayına katıldı. Ailesi isterse döneceğini söyledi. Yarın canlı yayında görüşmek üzere sözleştiler.
Sosyal medyadan gelen mesajla evlat edinildiğini öğrendi. Murat Şener, annesi Hilal Dallı'yı arıyor.
82 yaşındaki 4 çocuk annesi cinayete mi kurban gitti? Şüpheli ölümün gerçekleştiği evden canlı yayında...
76 yaşındaki alzheimer hastası Ahmet Yazıcı, Büyükçekmece'den 15 Mart'ta kayboldu.