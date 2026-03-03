ATV Müge Anlı canlı izle: 3 Mart 2026 Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölüm

atv'nin reyting rekortmeni programı "Müge Anlı ile Tatlı Sert", faili meçhul cinayetler, kayıp dosyaları ve toplumsal olayların ele alındığı yeni bölümüyle izleyicilerle buluşuyor. Programın canlı yayın ekranı ve güncel gelişmeleri merak edenler için yayında.

Toplumun yakından takip ettiği program, gerçek hayat hikâyeleri, kayıp vakaları ve faili meçhul olayların çözümüyle gündem yaratmaya devam ediyor.

📺 MÜGE ANLI CANLI NASIL İZLENİR?

Sevilen programı canlı izlemek isteyenler için birkaç farklı seçenek bulunuyor:

atv resmi web sitesi üzerinden canlı yayın sekmesini ziyaret ederek programı anlık olarak takip edebilirsiniz.

atv YouTube kanalı üzerinden yayınlanan bölümlere ve öne çıkan kesitlere ulaşabilirsiniz.

Kaçırılan bölümler için atv'nin resmi platformunda yer alan "Müge Anlı ile Tatlı Sert" sayfasından tüm bölümler arşiv olarak izlenebilir.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

27 Şubat'ta kaybolan "Panda" isimli can dostumuz, Müge Anlı izleyicisi sayesinde bulundu. Müge Anlı'nın kurduğu Patibuldular sayesinde bulunan can dostumuz Panda, ailesine teslim edildi. Müge Anlı'ya teşekkür eden Benan Hanım, "Panda sizin sayenizde bulundu. Çok mutluyuz" dedi.

25 yaşındaki Nilsu Salan, henüz 2 yaşındayken ayrı düştüğü annesini bulmak için Müge Anlı'nın kapısını çaldı. 2003 yılından beri annesini görmediğini söyleyen Nilsu Salan'ın anlattığına göre çocuk yaşta anne olan annesinin gitmesinin ardında babasının cezaevine girmesi olduğunu anlattı.

Anne ve babasının 1999 yılında nikahsız bir beraberlik yaptığını söyleyen Nilsu, "Babam cezaevine girdikten sonra annem beni ve kardeşimi alıp babaannemin yanına yerleşiyor. Oraya gittikten sonra anlaşamıyorlar ve annem bizi bırakıp gidiyor" dedi.

Müge Anlı yıllar sonra bir mucizeye daha tanıklık etti. Nilsu ve Aziz Salan kardeşlerin 2003 yılından beri görmedikleri anneleri Ayşe Mert canlı yayına bağlandı.

Çocuklarıyla yayından sonra görüşmek istediğini söyleyen Ayşe Mert, canlı yayında konuşmak istemediğini söyledi. Annesiyle yılların hesaplaşmasını yapmak isteyen Nilsu Salan, "Bu zamana kadar neredeydin? Bizi neden bırakıp gittin?" diye sordu. Soruları cevapsız bırakan Ayşe Mert, yayından sonra konuşmak istediğini söyledi.

44 yaşında üç çocuk babası Ramazan Arıkan, 16 Kasım'da Ankara'daki eski eşinin evinde ölü olarak bulundu. Ağabey Adem Arıkan, kardeşinin 100 milyona yakın mal varlığı sebebiyle eski eşinin ve çocuklarının baskı yaptığını söyleyerek bazı iddiaları olduğunu söyledi.

Olay günü kardeşi Ramazan Arıkan'ın 16 yaşındaki oğlu ve bir kişinin daha kolları arasında ayakta duramaz halde eski eşinin evine getirildiğini söyleyen Adem Arıkan, ani ölümün araştırılmasını istedi.